Турецкие СМИ сообщают, что ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по Тосуну

Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение английскому «Эвертону» по трансферу нападающего Дженка Тосуна.

Об этом сообщает турецкий журналист Гекмен Озкан в Twitter.

Отмечается, что «Эвертон» готов отдать форварда в аренду, но с обязательным условием: новый клуб должен будет выплачивать игроку зарплату в полном объёме.

При этом ЦСКА является одним из пяти претендентов на футболиста. Тем не менее только один клуб сделал более выгодное предложение, чем армейцы.

В этом сезоне Тосун провёл семь матчей в составе «Эвертона» и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Беневенто» договорились об аренде Адольфо Гайча.