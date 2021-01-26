Турецкие СМИ сообщают, что ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по Тосуну

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Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение английскому «Эвертону» по трансферу нападающего Дженка Тосуна.
Турецкие СМИ сообщают, что ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по Тосуну
  • Reuters

Об этом сообщает турецкий журналист Гекмен Озкан в Twitter

Отмечается, что «Эвертон» готов отдать форварда в аренду, но с обязательным условием: новый клуб должен будет выплачивать игроку зарплату в полном объёме. 

При этом ЦСКА является одним из пяти претендентов на футболиста. Тем не менее только один клуб сделал более выгодное предложение, чем армейцы.

В этом сезоне Тосун провёл семь матчей в составе «Эвертона» и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Беневенто» договорились об аренде Адольфо Гайча.

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