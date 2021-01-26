Турецкие СМИ сообщают, что ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по Тосуну
- Reuters
Об этом сообщает турецкий журналист Гекмен Озкан в Twitter.
Отмечается, что «Эвертон» готов отдать форварда в аренду, но с обязательным условием: новый клуб должен будет выплачивать игроку зарплату в полном объёме.
При этом ЦСКА является одним из пяти претендентов на футболиста. Тем не менее только один клуб сделал более выгодное предложение, чем армейцы.
В этом сезоне Тосун провёл семь матчей в составе «Эвертона» и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Беневенто» договорились об аренде Адольфо Гайча.