Хоккеист «Спартака» получил серьёзную травму головы в матче КХЛ с «Торпедо»

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Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Павел Медведев получил серьёзную травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».
Хоккеист «Спартака» получил серьёзную травму головы в матче КХЛ с «Торпедо»
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Как сообщает пресс-служба клуба, по результатам обследования, проведённого в институте Склифосовского, у 29-летнего хоккеиста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Отмечается, что предварительный диагноз — перелом рёбер — не подтвердился.

Хоккеист «Спартака» травмировался в первом периоде встречи в результате неудачного падения на борт после толчка защитника «Торпедо» Брэди Остина.

В нынешнем сезоне Медведев сыграл в семи матчах за «Спартак», в которых набрал одно (1 + 0) очко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Торпедо» в овертайме матча КХЛ.

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