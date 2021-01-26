Хоккеист «Спартака» получил серьёзную травму головы в матче КХЛ с «Торпедо»
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Как сообщает пресс-служба клуба, по результатам обследования, проведённого в институте Склифосовского, у 29-летнего хоккеиста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Отмечается, что предварительный диагноз — перелом рёбер — не подтвердился.
Хоккеист «Спартака» травмировался в первом периоде встречи в результате неудачного падения на борт после толчка защитника «Торпедо» Брэди Остина.
В нынешнем сезоне Медведев сыграл в семи матчах за «Спартак», в которых набрал одно (1 + 0) очко.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Торпедо» в овертайме матча КХЛ.