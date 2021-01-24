Якимушкин об инциденте с Большуновым: чего только ни хочется сделать людям на трассе

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Российский лыжник Иван Якимушкин отреагировал на инцидент, который произошёл между его соотечественником Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Якимушкин об инциденте с Большуновым: чего только ни хочется сделать людям на трассе
  • Reuters

«Я не был на финише и не видел. Видел, что Серёга отставал. Думал, никаких серьёзных разборок уже не будет. Поднялся наверх, посмотрел, как Саня спускается с финном», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ». 

По его словам, он уже не видел произошедшего после финиша, но допустил, что такие эмоции связаны с чрезмерным адреналином в организме подобные моменты.

«Что только ни происходит здесь, чего только ни хочется сделать людям на трассе», — добавил Якимушкин.

На финише финн Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша же россиянин сбил финского лыжника. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат был аннулирован.

Ранее сообщалось, что финский лыжник получил травму руки после столкновения с Большуновым.

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