Якимушкин об инциденте с Большуновым: чего только ни хочется сделать людям на трассе

Российский лыжник Иван Якимушкин отреагировал на инцидент, который произошёл между его соотечественником Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«Я не был на финише и не видел. Видел, что Серёга отставал. Думал, никаких серьёзных разборок уже не будет. Поднялся наверх, посмотрел, как Саня спускается с финном», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он уже не видел произошедшего после финиша, но допустил, что такие эмоции связаны с чрезмерным адреналином в организме подобные моменты.

«Что только ни происходит здесь, чего только ни хочется сделать людям на трассе», — добавил Якимушкин.

На финише финн Мяки подрезал Большунова, а тот толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша же россиянин сбил финского лыжника. По итогам инцидента команда Большунова была дисквалифицирована, а её результат был аннулирован.

Ранее сообщалось, что финский лыжник получил травму руки после столкновения с Большуновым.