«Манчестер Сити» обыграл «Челтнем Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Челтнем Таун» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
«Манчестер Сити» обыграл «Челтнем Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу
  • © Reuters

Встреча, прошедшая в Челтнеме, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Челтнем Таун» забил первым. На 59-й минуте отличился Алфи Мэй.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Филипа Фодена, забившего на 81-й минуте, Габриэла Жезуса, отличившегося на 84-й минуте и Феррана Торреса, забившего на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

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