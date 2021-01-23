«Манчестер Сити» обыграл «Челтнем Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

«Манчестер Сити» одержал победу над «Челтнем Таун» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Челтнеме, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Челтнем Таун» забил первым. На 59-й минуте отличился Алфи Мэй.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Филипа Фодена, забившего на 81-й минуте, Габриэла Жезуса, отличившегося на 84-й минуте и Феррана Торреса, забившего на четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии.