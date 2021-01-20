Шмаров назвал приход Кокорина в «Спартак» провальной сделкой

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров высказал мнение о форварде Александре Кокорине.

«Кто сказал, что Кокорин — высококлассный футболист? Выступал за сборную России? У всех бывают взлёты и падения. На данный момент он переживает непростой период. Посмотрите, он ведь практически не играл за «Спартак», за полгода никак себя не проявил. Не уверен, что Александр сумеет выиграть конкуренцию у Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона и Александра Соболева. Я бы однозначно назвал подписание контракта с Кокориным провальной сделкой для клуба», — заявил Шмаров RT.

Ранее он высказал мнение, что Кокорину стоит попробовать свои силы в Италии.