Бобровский заявил о необходимости исправить ошибки в своей игре

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

«Пантеры» победили в овертайме, при этом Бобровский пропустил четыре шайбы и отразил буллит в исполнении Патрика Кейна.

«Я обязан играть лучше и намерен этого добиться. Мне необходимо исправить некоторые ошибки в своей игре. Но самое главное, конечно, это победы команды. Думаю, что все вместе мы сегодня набрали два очка. Отражённый буллит? Главный момент заключался в том, чтобы дать ему совершить движение первым», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что очки Никиты Зайцева и Евгения Дадонова не уберегли «Оттаву» от проигрыша «Виннипегу».