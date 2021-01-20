Бобровский заявил о необходимости исправить ошибки в своей игре

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Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
Бобровский заявил о необходимости исправить ошибки в своей игре
  • Reuters
  • © Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

«Пантеры» победили в овертайме, при этом Бобровский пропустил четыре шайбы и отразил буллит в исполнении Патрика Кейна.

«Я обязан играть лучше и намерен этого добиться. Мне необходимо исправить некоторые ошибки в своей игре. Но самое главное, конечно, это победы команды. Думаю, что все вместе мы сегодня набрали два очка. Отражённый буллит? Главный момент заключался в том, чтобы дать ему совершить движение первым», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что очки Никиты Зайцева и Евгения Дадонова не уберегли «Оттаву» от проигрыша «Виннипегу».

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