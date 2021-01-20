Жена Карпина считает, что тренер «Ростова» не вернётся в «Спартак»

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Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, ответила на вопрос касательно возможного возвращения 51-летнего специалиста в московский «Спартак».
Жена Карпина считает, что тренер «Ростова» не вернётся в «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Георгиевич пока в «Ростове», про «Спартак» речи даже не идёт. А из «Ростова» уже, наверное, на пенсию», — заявила Карпина в прямом эфире своего Instagram.

Карпин возглавлял красно-белых с апреля 2009-го по май 2012-го и с ноября 2012-го по март 2014 года. Под его руководством команда дважды выигрывала серебряные медали чемпионата России.

Ранее Карпин прокомментировал интерес «Ювентуса» к Шомуродову.

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