В «Тамбове» рассказали, когда начнут погашать долги по зарплате

Короткая ссылка
Главный тренер ФК «Тамбов» Сергей Первушин рассказал о нынешней финансовой ситуации в клубе.
В «Тамбове» рассказали, когда начнут погашать долги по зарплате
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Пришёл новый президент, Валерий Оганесян, со следующей недели вроде бы начнут гасить долги. В настоящее время команда находится на сборе в Крымске, мы готовимся. Дела потихонечку налаживаются. Сказали ли нам, что деньги появились? Да, деньги будут. Уже со следующей недели начнут расплачиваться с ребятами. Планы клуба — остаться в РПЛ, доукомплектоваться», — цитирует Первушина Metaratings.ru.

В рамках подготовки к возобновлению сезона «Тамбов» находится на сборе в Крымске. Второй зимний сбор пройдёт в Сочи.

Ранее «Тамбов» подтвердил назначение Оганесяна на пост президента клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить