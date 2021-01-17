В «Тамбове» рассказали, когда начнут погашать долги по зарплате

Главный тренер ФК «Тамбов» Сергей Первушин рассказал о нынешней финансовой ситуации в клубе.

«Пришёл новый президент, Валерий Оганесян, со следующей недели вроде бы начнут гасить долги. В настоящее время команда находится на сборе в Крымске, мы готовимся. Дела потихонечку налаживаются. Сказали ли нам, что деньги появились? Да, деньги будут. Уже со следующей недели начнут расплачиваться с ребятами. Планы клуба — остаться в РПЛ, доукомплектоваться», — цитирует Первушина Metaratings.ru.

В рамках подготовки к возобновлению сезона «Тамбов» находится на сборе в Крымске. Второй зимний сбор пройдёт в Сочи.

Ранее «Тамбов» подтвердил назначение Оганесяна на пост президента клуба.