Получивший сотрясение мозга при падении российский саночник вернулся из немецкой больницы

Член сборной России по санному спорту Матвей Пересторонин, получивший сотрясении мозга после падения на трассе в Кёнигзее и затем госпитализированный, выписался из больницы и вернулся в Россию.

Как заявил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов, после выписки за Пересторониным наблюдали в течение некоторого времени, после чего дали добро на его авиаперелёт. В оставшейся части сезона спортсмен займётся окончательным восстановлением и не будет выступать на соревнованиях.

Ранее сообщалось, что сноубордистка София Надыршина завоевала золото на этапе Кубка мира в Австрии.