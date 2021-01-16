Получивший сотрясение мозга при падении российский саночник вернулся из немецкой больницы
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Как заявил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов, после выписки за Пересторониным наблюдали в течение некоторого времени, после чего дали добро на его авиаперелёт. В оставшейся части сезона спортсмен займётся окончательным восстановлением и не будет выступать на соревнованиях.
Ранее сообщалось, что сноубордистка София Надыршина завоевала золото на этапе Кубка мира в Австрии.