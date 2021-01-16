«Вашингтон» победил «Баффало» в НХЛ без результативных баллов Овечкина и Кузнецова
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Счёт встречи — 2:1 в пользу «столичных», в составе которых отличились Якуб Врана и Том Уилсон. У хозяев единственная шайба в активе Расмуса Ристолайнена.
Российские легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов обошлись без баллов за результативность.
Ранее сообщалось, что Андрея Василевского признали лучшим игроком матча «Тампа» — «Чикаго».