«Вашингтон» победил «Баффало» в НХЛ без результативных баллов Овечкина и Кузнецова

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» победил «Баффало» в НХЛ без результативных баллов Овечкина и Кузнецова
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

Счёт встречи — 2:1 в пользу «столичных», в составе которых отличились Якуб Врана и Том Уилсон. У хозяев единственная шайба в активе Расмуса Ристолайнена.

Российские легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов обошлись без баллов за результативность.

Ранее сообщалось, что Андрея Василевского признали лучшим игроком матча «Тампа» — «Чикаго».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить