Проворов забросил победную шайбу в матче «Филадельфии» с «Питтсбургом»

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хет-трик в составе победителей оформил Трэвис Конечны. Ещё по шайбе забросили Оскар Линдблом и Иван Проворов. Российский защитник сделал счёт 3:0 на 12-й минуте, поразив цель точным кистевым броском.

У «Питтсбурга» голы в активе Сидни Кросби и Брэндона Танева. Россиянин Евгений Малкин обошёлся без результативных очков.

Ранее сообщалось, что тренер «Миннесоты» оценил дебют Кирилла Капризова в НХЛ.