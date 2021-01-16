Проворов забросил победную шайбу в матче «Филадельфии» с «Питтсбургом»
- Reuters
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Хет-трик в составе победителей оформил Трэвис Конечны. Ещё по шайбе забросили Оскар Линдблом и Иван Проворов. Российский защитник сделал счёт 3:0 на 12-й минуте, поразив цель точным кистевым броском.
У «Питтсбурга» голы в активе Сидни Кросби и Брэндона Танева. Россиянин Евгений Малкин обошёлся без результативных очков.
Ранее сообщалось, что тренер «Миннесоты» оценил дебют Кирилла Капризова в НХЛ.