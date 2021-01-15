Защитник молодёжной сборной России Калугин пополнил состав «Нефтехимика»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом стало известно RT. В январе 2021 года новым главным тренером нижнекамского клуба стал бывший наставник «Динамо» Кирилл Новиков. Примечательно, что и Калугин начинал свою карьеру в «Динамо». Он семь раз вышел на поле в составе первой команды бело-голубых. За «Сочи» защитник сыграл 43 раза. Сейчас Калугину 22 года.
После 26 проведённых матчей в ФНЛ «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице. От четвёртой позиции, дающей право выступить в стыковых матчах с представителем Российской премьер-лиги, клуб из Татарстана отделяют 13 очков.
Ранее сообщалось, что исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента лиги на выборах.