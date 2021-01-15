В «Ахмате» прокомментировали блокировку клубного канала в Youtube

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ФК «Ахмат» выступил с официальным заявление в связи с блокировкой клубного канала в YouTube.
В «Ахмате» прокомментировали блокировку клубного канала в Youtube
  • © Пресс-служба ФК "Ахмат"

«Дорогие друзья! Как вы, наверное, уже слышали, наш канал в YouTube был заблокирован без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век существует достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Данную информацию вы как получали, так и будете получать в полном объёме. Любите футбол, болейте только им!» — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Министерство финансов США ввело новые санкции против президента Республики Чечня Рамзана Кадырова. Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни.

Ранее сообщалось, что канал ФК «Ахмат» в YouTube был заблокирован.

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