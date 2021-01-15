Глава Татарстана выразил поддержку Слуцкому

Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал слова поддержки в адрес главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого и выразил уверенность в том, что под его руководством клуб снова будет успешен.

«Я доволен тем, как Леонид Слуцкий работает в «Рубине». Он системный, достойный человек. Наверное, сразу всё получиться не может, но ничего страшного. Доверие к нему есть. Я не сомневаюсь, что «Рубин» скоро снова будет успешным клубом», — цитирует Минниханова ТАСС.

Слуцкий возглавил казанский клуб в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне «Рубин» ушёл на зимний перерыв, занимая в РПЛ девятое место.

Ранее Остон Урунов высказался о переходе из «Спартака» в «Рубин».