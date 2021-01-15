Черчесов объяснил, почему сборная России сыграет со Словенией в Сочи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал информацию, что первый домашний матч 2021 года национальная команда проведёт в Сочи.

«Сегодня Российский футбольный союз объявил место первого домашнего матча сборной в 2021 году. Сыграем со Словенией на хорошо нам знакомом стадионе «Фишт». Если помните, перед Кубком конфедераций мы проводили там контрольный поединок с Бельгией, в рамках Лиги наций встречались с Турцией, а игра чемпионата мира с Хорватией и вовсе памятна российским болельщикам. Март — это специфический месяц. По понятным причинам при выборе арены было важно учитывать климатические условия. Также сейчас занимаемся логистикой проведения всего сбора, поскольку, помимо встречи со Словенией, сборной предстоят два выездных поединка — на Мальте и в Словакии», — цитирует тренера пресс-служба сборной России.

Россия сыграет против Словении в квалификации к чемпионату мира — 2022 27 марта.

Ранее первый матч сборной России по футболу в 2021 году состоится в Сочи.