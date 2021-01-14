«Трактор» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»

Челябинский «Трактор» одержал победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Трактору» принесли голы Вячеслава Основина и Дениса Бодрова.

«Витязь» ответил шайбой Каспарса Даугавиньша.

Такой результат позволил «Трактору» прервать серию из пяти поражений в чемпионате. Для «Витязя» этот проигрыш стал вторым подряд.

В других матчах игрового дня «Сибирь» на своём льду проиграла «Куньлуню Ред Стар» (1:3), а «Барыс» дома уступил «Салавату Юлаеву» (3:6).

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ.