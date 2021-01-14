«Трактор» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Витязь»
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Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Трактору» принесли голы Вячеслава Основина и Дениса Бодрова.
«Витязь» ответил шайбой Каспарса Даугавиньша.
Такой результат позволил «Трактору» прервать серию из пяти поражений в чемпионате. Для «Витязя» этот проигрыш стал вторым подряд.
В других матчах игрового дня «Сибирь» на своём льду проиграла «Куньлуню Ред Стар» (1:3), а «Барыс» дома уступил «Салавату Юлаеву» (3:6).
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ.