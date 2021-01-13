Источник: «Химки» ведут переговоры с футболистом сборной Швеции
- РИА Новости
Как сообщает «РБ-Спорт», российский клуб договаривается со шведами по поводу перехода. При этом речь идёт о подписании контракта на правах свободного агента.
23-летний Дагерстоль выступает за «Норрчёпинг» с 2014 года. В общей сложности на его счету 156 матчей за команду, в которых он забил семь мячей и отдал десять результативных передач.
Кроме того, в его активе два матча в составе сборной Швеции.
Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал информацию о своём возможном досрочном возвращении в московский «Спартак» из аренды.