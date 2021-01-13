Источник: «Химки» ведут переговоры с футболистом сборной Швеции

Короткая ссылка
Подмосковный футбольный клуб «Химки» ведёт переговоры с защитником шведского «Норрчёпинга» Филипом Пер Дагерстолем.
Источник: «Химки» ведут переговоры с футболистом сборной Швеции
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ-Спорт», российский клуб договаривается со шведами по поводу перехода. При этом речь идёт о подписании контракта на правах свободного агента.

23-летний Дагерстоль выступает за «Норрчёпинг» с 2014 года. В общей сложности на его счету 156 матчей за команду, в которых он забил семь мячей и отдал десять результативных передач.

Кроме того, в его активе два матча в составе сборной Швеции.

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал информацию о своём возможном досрочном возвращении в московский «Спартак» из аренды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить