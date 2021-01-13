Рудковская высказалась по поводу ухода Константиновой из академии Плющенко

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Известный продюсер Яна Рудковская, супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, отреагировала на новость об уходе из академии её мужа Станиславы Константиновой.
Рудковская высказалась по поводу ухода Константиновой из академии Плющенко
  • РИА Новости

«Стася никогда не тренировалась у моего мужа. У нас с ней прекрасные отношения! Я хочу видеть её во всех наших шоу. Почему они расстались с Сергеем Александровичем, мне неизвестно. В любом случае мне очень понравилась Константинова в ледовом шоу «Лебединое озеро». У Стаси была сложная роль, но она в ней была хороша. Я, как продюсер всех наших шоу, вижу наше сотрудничество в будущем», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Константинова ещё является молодой спортсменкой и у неё всё впереди. По мнению Рудковской, Александр Волков многое дал фигуристке, но ей неизвестно, почему спортсменка приняла решение об уходе.

20-летняя Константинова является бронзовым призёром Универсиады 2019 года. Она занималась в академии Плющенко с февраля прошлого года и тренировалась под руководством Александра Волкова.

Ранее Татьяна Тарасова отказалась комментировать уход Константиновой из академии Плющенко.

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