Крал отреагировал на информацию о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»

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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию о своём возможном трансфере в английский футбольный клуб «Вест Хэм».
Крал отреагировал на информацию о возможном переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»
  • РИА Новости

«Не думаю об этом, я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и делаю всё, что в моих силах. Всякое случается, и все решения зависят от клуба. Я сконцентрирован на работе в клубе. Я слышал некоторые новости от чешских газет. Но в данный момент не знаю ничего о каком-то предложении», — цитирует Крала Sport24.

При этом он признался, что мечтает играть в Английской премьер-лиге и ему нравится этот чемпионат. Тем не менее пока футболист намерен сосредоточиться на выступлениях за нынешний клуб.

В нынешнем сезоне Крал провёл 20 матчей в составе «Спартака», на его счету три результативные передачи.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на первый зимний трансфер «Спартака».

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