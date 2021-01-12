СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Сочи»
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.
Победу СКА принесли шайбы Эмиля Галимова, Ярослава Дыбленко и Андрея Кузьменко.
«Сочи» ответил голом Сергея Шмелёва.
Такой результат позволил СКА прервать серию из четырёх поражений, а «Сочи» проиграл в пятом матче подряд.
В параллельном матче московское «Динамо» на своём льду победило подольский «Витязь» со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» победил «Барыс» в матче КХЛ.