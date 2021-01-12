Кудерметова поделилась ожиданиями от финала турнира WTA в Абу-Даби

Россиянка Вероника Кудерметова поделилась ожиданиями от матча с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

«У нас дружеские отношения, и я думаю, завтра будет очень интересный и увлекательный матч. У меня нет ожиданий, потому что Арина — теннисистка топ-10, она играет невероятно, очень хорошо проводит этот турнир. Думаю, на Арину будет чуть больше давления, чем на меня, потому что завтра победы ждут от неё. Она в десятке, уже выиграла два турнира подряд. Завтра я буду играть свободно, постараюсь играть расслабленно и получить удовольствие от финала», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

Для 23-летней Кудерметовой предстоящий финал станет первым в её карьере на турнирах WTA.

Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд уступили в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби в парном разряде.