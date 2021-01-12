Агент подтвердил информацию о переговорах футболиста «Ниццы» Барбозы с ЦСКА

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Матеус Магальяйнс, агент полузащитника французской «Ниццы» Данило Барбозы, подтвердил информацию о переговорах игрока с московским футбольным клубом ЦСКА.
Агент подтвердил информацию о переговорах футболиста «Ниццы» Барбозы с ЦСКА
  • Reuters

«Это правда, что мы общаемся с ЦСКА по поводу перехода Данило. Игрок будет рад возможности поиграть за такой клуб. Там может появиться очень сфокусированный и конкурентоспособный футболист. Если трансфер произойдёт, то он будет прямой, а не аренда», — цитирует Магальяйнса «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл четыре матча. Он выступает за «Ниццу» с 2018 года. Всего на его счету 49 игр и один гол за команду.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом «Милана» Раде Круничем.

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