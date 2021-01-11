В квалификации Australian Open победил теннисист с положительным тестом на коронавирус

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Марокканский теннисист Эллиот Беншетри, уступивший в первом раунде квалификации Australian Open, рассказал, что его соперник американец Денис Кудла сдал тест на коронавирус, о положительном результате которого стало известно во время их матча.
В квалификации Australian Open победил теннисист с положительным тестом на коронавирус
  • Reuters

«При счёте 5:3 был получен результат. Так что если бы я выиграл гейм и сделал счёт 5:4, я бы прошёл во второй раунд», — приводит слова Беншетри Reuters.

Американец выиграл матч, но был вынужден сняться со следующего раунда квалификации Australian Open, проходящей в Дохе, и отправиться на самоизоляцию.

«Сейчас мы ждём, чтобы узнать, считаюсь ли я близким контактом или нет. Если же да, то это двойной удар: я проиграл матч, играя против парня с положительным результатом теста на COVID-19, и вдобавок ко всему мне придётся провести неделю в комнате», — сказал Беншетри.

Кудла выиграл у марокканца со счётом 6:4, 6:3. О результатах теста стало известно, когда счёт был 6:4, 5:3.

Ранее россиянин Сафиуллин обыграл Отте и вышел во второй круг квалификации Australian Open.

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