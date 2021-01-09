Агент Головина считает, что некорректно сравнивать его клиента с Мостовым

Олег Артёмов, агент российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина, заявил, что некорректно сравнивать его клиента с бывшим футболистом сборной России Александром Мостовым.

«Не нужно относиться ко всему этому серьёзно. С Александром Мостовым мы знакомы, иногда вместе играем в хоккей. В своё время он творил чудеса в Испании. Но это разные игроки, разные эпохи, разные страны. Карьера Мостового закончилась, а Головин ещё играет. Такие сравнения и аналогии просто некорректны», — цитирует Артёмова Metaratings.

Он отметил, что такие сравнения интересны в первую очередь прессе, а в целом к подобному стоит относиться с долей юмора.

«Это пошло от «Монако»? Ну, значит, там так считают. Хорошая игра, новогоднее настроение, но, опять же, давайте не будем относиться к этому слишком серьёзно», — добавил Артёмов.

Недавно Головин восстановился после травмы и вернулся на поле в матче 18-го тура с «Лорьяном» (5:2). Через десять секунд после выхода на замену хавбек забил мяч вторым касанием.

Ранее сообщалось, что Головин включён в заявку «Монако» на матч Лиги 1 с «Анже».