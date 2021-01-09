Россиянка Гасанова сенсационно обыграла Плишкову во втором круге турнира WTA в Абу-Даби

Россиянка Анастасия Гасанова, являющаяся 292-й ракеткой мира, одолела чешку Каролину Плишкову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Плишкова является бывшей первой ракеткой мира, она вышла в финал US Open в 2016 году.

Гасанова в следующем круге сыграет с Сарой Соррибес-Тормо из Испании, которая взяла верх над американкой Бернардой Перой.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова вышли в 1/4 финала турнира WTA в Абу-Даби в парном разряде.