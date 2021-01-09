Россиянка Гасанова сенсационно обыграла Плишкову во втором круге турнира WTA в Абу-Даби
- РИА Новости
Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Плишкова является бывшей первой ракеткой мира, она вышла в финал US Open в 2016 году.
Гасанова в следующем круге сыграет с Сарой Соррибес-Тормо из Испании, которая взяла верх над американкой Бернардой Перой.
Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова вышли в 1/4 финала турнира WTA в Абу-Даби в парном разряде.