Россиянка Гасанова сенсационно обыграла Плишкову во втором круге турнира WTA в Абу-Даби

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Россиянка Анастасия Гасанова, являющаяся 292-й ракеткой мира, одолела чешку Каролину Плишкову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.
Россиянка Гасанова сенсационно обыграла Плишкову во втором круге турнира WTA в Абу-Даби
  • РИА Новости

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4. 

Плишкова является бывшей первой ракеткой мира, она вышла в финал US Open в 2016 году.

Гасанова в следующем круге сыграет с Сарой Соррибес-Тормо из Испании, которая взяла верх над американкой Бернардой Перой.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова вышли в 1/4 финала турнира WTA в Абу-Даби в парном разряде.

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