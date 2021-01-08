Бё прокомментировал информацию о коронавирусе в сборной Норвегии

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Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё прокомментировал обнаружение коронавируса в его национальной команде.
Бё прокомментировал информацию о коронавирусе в сборной Норвегии
  • Reuters

«В команде все восстановились, все здоровы. Но из-за этого мы потеряли смазчиков. Однако те, кто остались, тоже хороши в своём деле», — приводит слова Бё NRK.

Положительный тест сдал начальник сервис-бригады сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль Фенре. Трое членов команды, которые контактировали с ним, ушли на самоизоляцию.

Пятый этап Кубка мира в Оберхофе начнётся 8 января.

Ранее сообщалось, что в сборной Норвегии по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом.

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