Бё прокомментировал информацию о коронавирусе в сборной Норвегии

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё прокомментировал обнаружение коронавируса в его национальной команде.

«В команде все восстановились, все здоровы. Но из-за этого мы потеряли смазчиков. Однако те, кто остались, тоже хороши в своём деле», — приводит слова Бё NRK.

Положительный тест сдал начальник сервис-бригады сборной Норвегии по биатлону Тобиас Даль Фенре. Трое членов команды, которые контактировали с ним, ушли на самоизоляцию.

Пятый этап Кубка мира в Оберхофе начнётся 8 января.

Ранее сообщалось, что в сборной Норвегии по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом.