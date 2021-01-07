Олейник вспомнил время, когда питался лапшой быстрого приготовления

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Бывший украинский боец ММА Алексей Олейник, ныне выступающий за Россию, рассказал, как жизненные трудности помогли ему добиться определённых карьерных успехов.
Олейник вспомнил время, когда питался лапшой быстрого приготовления
  • Reuters

В своём Instagram он опубликовал большой пост, в котором напомнил, что профессионально занимается спортом уже 24,5 года, или около 9 тыс. дней.

«Были времена, когда не было кушать совсем. Были времена, когда на сутки была пачка «Роллтона». Были времена, когда до зала нужно было добираться пешком, так как на троллейбус не было 50 копеек. Человек — невероятно выносливое существо. Может вытерпеть и создать что угодно, но вся его сила в том, чтобы не отступить и не сдаться», — написал Олейник.

Ранее сообщалось, что Олейник подписал контракт с UFC на улучшенных условиях и назвал имя следующего соперника.

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