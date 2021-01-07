Экипаж Каргинова выиграл пятый этап «Дакара» в зачёте грузовиков

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Экипаж «КамАЗ-мастер» во главе с Андреем Каргиновым выиграл пятый этап ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Экипаж Каргинова выиграл пятый этап «Дакара» в зачёте грузовиков
  • ©kamazmaster.ru

Его время на 456-километровом спецучастке составило 5 часов 26 минут 39 секунд. Это первый успех действующего чемпиона «Дакара» в 2021 году.

Второе место на этапе занял белорус Алексей Вишневский на грузовике МАЗ. Он отстал от Каргинова на 2 минуты 42 секунды. Третью строчку в итоговом протоколе занял ещё один представитель «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников (отставание 3:41).

Ранее сообщалось, что экипаж Сотникова выиграл четвёртый этап «Дакара».

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