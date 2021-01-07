«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Примеры
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Барселоны» дублем отметился Лионель Месси, ещё один мяч на счету Педри. У хозяев отличились Иньяки Уильямс и Икер Муниаин.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея 31 очко. «Атлетик» располагается на восьмой строчке, имея 24 очка.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв команде третьего дивизиона.