«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Примеры

В перенесённом матче второго тура Примеры «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао.

Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Барселоны» дублем отметился Лионель Месси, ещё один мяч на счету Педри. У хозяев отличились Иньяки Уильямс и Икер Муниаин.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея 31 очко. «Атлетик» располагается на восьмой строчке, имея 24 очка.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв команде третьего дивизиона.