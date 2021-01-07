«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Примеры

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В перенесённом матче второго тура Примеры «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао.
«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Барселоны» дублем отметился Лионель Месси, ещё один мяч на счету Педри. У хозяев отличились Иньяки Уильямс и Икер Муниаин.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, имея 31 очко. «Атлетик» располагается на восьмой строчке, имея 24 очка.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв команде третьего дивизиона.

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