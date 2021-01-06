Американская журналистка отметила, что МЧМ-2021 вышел тяжёлым для сборной России

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Американская журналистка Джиллиан Кеммерер отреагировала на поражение сборной России по хоккею от Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.
Американская журналистка отметила, что МЧМ-2021 вышел тяжёлым для сборной России
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«Тяжёлый турнир для этой команды, но они молодые и талантливые. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как этот опыт укрепит в следующем году многих из них, имеющих право вернуться», — написала журналистка в Twitter.

Она также подчеркнула, что не выносит кадры расстроенных юных хоккеистов крупным планом.

«Всегда думаю о том, как за этим смотрят их мамы и папы. Это, должно быть, пытка. Просто поддержите их», — добавила Кеммерер.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что Аскаров в матче с Финляндией впервые за МЧМ-2021 ни разу не выронил клюшку за матч.

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