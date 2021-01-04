Фетисов: в российский хоккей нужно вернуть профессионалов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение о ситуации в российском хоккее.

«Я знаю только, что в хоккей нужно вернуть профессионалов. Ни в одной из стран, с которыми мы конкурируем, нет людей, пришедших в хоккей со стороны. Я хорошо к ним отношусь, но пусть они занимаются тем, что им присуще. А хоккей — специфическая тема. В ней хватает нюансов, через которые некоторые прошли самостоятельно. Мы можем каждый раз возвращаться к одному и тому же, ведь на сегодняшний день спорт перешёл под управление людей, которые в нём ничего не соображают. И это тема, которая требует серьёзного разговора», — заявил Фетисов RT.

Ранее Андрей Николишин посетовал, что молодёжная сборная России по хоккею не наладила игру в большинстве.