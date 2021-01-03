«Бавария» разгромила «Майнц» в матче Бундеслиги, хотя уступала со счётом 0:2

Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Майнцем» в матче 14-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 5:2.

В составе гостей в первом тайме отличились Жонатан Буркардт и Александер Хак на 32-й и 44-й минутах соответственно. После перерыва действующие чемпионы Германии ответили пятью голами. Сначала забивали Йозуа Киммих (50'), Лерой Зане (55'), Никлас Зюле (70'), затем на 76-й минуте пенальти реализовал Роберт Левандовски, а на 83-й он оформил дубль.

«Бавария» набрала 33 очка и возглавила турнирную таблицу чемпионата. «Майнц» с шестью очками в активе занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче Бундеслиги.