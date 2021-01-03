«Бавария» разгромила «Майнц» в матче Бундеслиги, хотя уступала со счётом 0:2

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Майнцем» в матче 14-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» разгромила «Майнц» в матче Бундеслиги, хотя уступала со счётом 0:2
  • Reuters

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 5:2.

В составе гостей в первом тайме отличились Жонатан Буркардт и Александер Хак на 32-й и 44-й минутах соответственно. После перерыва действующие чемпионы Германии ответили пятью голами. Сначала забивали Йозуа Киммих (50'), Лерой Зане (55'), Никлас Зюле (70'), затем на 76-й минуте пенальти реализовал Роберт Левандовски, а на 83-й он оформил дубль.

«Бавария» набрала 33 очка и возглавила турнирную таблицу чемпионата. «Майнц» с шестью очками в активе занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить