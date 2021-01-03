Финляндия победила Швецию и вышла в полуфинал МЧМ-2021 по хоккею

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Молодёжная сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года среди игроков до 20 лет (U20) в канадском Эдмонтоне.

Встреча, завершилась со счётом 3:2 в пользу финнов.

Сборная Швеции забила первой. Шайбы в активе Лукаса Рэймонда и Эльмера Сёдерблома.

Победу сборной Финлянидии принесли голы Хенри Никканена, Антона Лунделля и Рони Хирвонена.

Прежде в полуфинал вышла сборная России. Ещё два полуфиналиста определятся по итогам матчей Канада — Чехия и США — Словакия, которые пройдут 3 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная России вышла в полуфинал МЧМ по хоккею в 22-й раз в истории.

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