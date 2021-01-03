Финляндия победила Швецию и вышла в полуфинал МЧМ-2021 по хоккею
Встреча, завершилась со счётом 3:2 в пользу финнов.
Сборная Швеции забила первой. Шайбы в активе Лукаса Рэймонда и Эльмера Сёдерблома.
Победу сборной Финлянидии принесли голы Хенри Никканена, Антона Лунделля и Рони Хирвонена.
Прежде в полуфинал вышла сборная России. Ещё два полуфиналиста определятся по итогам матчей Канада — Чехия и США — Словакия, которые пройдут 3 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная России вышла в полуфинал МЧМ по хоккею в 22-й раз в истории.