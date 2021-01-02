Стал известен состав сборной России на четвертьфинал МЧМ по хоккею с Германией

Пресс-служба сборной России по хоккею огласила состав звеньев молодёжной команды на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20) с командой Германии.

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Состав звеньев команды выглядит следующим образом: голкиперы — Ярослав Аскаров и Артур Ахтямов; первое звено — Шакир Мухамадуллин, Семён Чистяков, Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Василий Подколзин; второе звено — Роман Бычков, Ян Кузнецов, Арсений Грицюк, Егор Афанасьев, Данил Башкиров; третье звено — Кирилл Кирсанов, Артемий Князев, Владислав Фирстов, Егор Спиридонов, Илья Сафонов; четвёртое звено — Даниил Чайка, Егор Шеховцов, Максим Грошев, Василий Пономарёв, Захар Бардаков. Матч состоится 2 января. Начало — в 20:00 мск. Ранее сообщалось, что новых случаев заболевания COVID-19 среди участников МЧМ-2021 не обнаружено.