Голевая передача Черышева не спасла «Валенсию» от проигрыша «Гранаде» в матче Примеры

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«Валенсия» потерпела поражение от «Гранады» в матче 16-го тура испанской Примеры.
Голевая передача Черышева не спасла «Валенсию» от проигрыша «Гранаде» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Гранаде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Валенсия» забила первой. На 36-й минуте Кевин Гамейро отличился с передачи российского хавбека Дениса Черышева, вышедшего в стартовом составе и заменённого на 76-й минуте.

Победу «Гранаде» принесли голы Кенеди, забившего на третьей компенсированной к первому тайму минуте, и Хорхе Молины, отличившегося на 88-й минуте.

Команды доигрывали матч в неполных составах. На 70-й и 73-й минутах у «Валенсии» были удалены Хасон и Гонсалу Генеш. «Гранада» из-за красной карточки на 76-й минуте лишилась Домингуша Дуарте.

Таким образом, безвыигрышная серия «Валенсии» продлилась до семи матчей. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 15 очков. «Гранада» с 24 очками — седьмая.

Ранее сообщалось, что «Барселона» спаслась от поражения в домашнем матче с «Эйбаром».

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