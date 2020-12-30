Прядкин прокомментировал выдвижение клубами Дюкова на выборы президента РФС

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал решение собрания клубов лиги о выдвижении кандидатуры Александра Дюкова на выборы президента Российского футбольного союза (РФС).

«Лига на очередном общем собрании единогласно поддержала выдвижение Дюкова. Это говорит о безграничном доверии и поддержке взятого главой РФС курса на реформирование российского футбола. Это огромная работа, связанная и с молодёжным футболом, и с профессиональными лигами, и с судейским корпусом. Работа, которая требует профессиональных, взвешенных, разумных решений и времени», — приводит слова Прядкина пресс-служба лиги.

Он отметил, что Дюков собрал вокруг себя команду профессионалов, способных реализовывать эти решения, а РПЛ, со своей стороны, будет этому всячески способствовать и работать с РФС в тесной связке.

«Уверен, конференция РФС примет правильное решение и предоставит Дюкову новый мандат», — добавил глава РПЛ.

Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Дюков будет единственным кандидатом на выборах президента РФС.