Бывший тренер «Динамо» возглавил сборную Черногории

Короткая ссылка
Миодраг Радулович стал новым главным тренером сборной Черногории по футболу.
Бывший тренер «Динамо» возглавил сборную Черногории
  • globallookpress.com

Контракт с 53-летним специалистом будет подписан после новогодних праздников, сообщает сайт Футбольного союза Черногории. Соглашение планируется заключить до конца 2021 года.

Радулович сменил на этом посту Фарука Хаджибегича. Он будет шестым наставником в истории черногорской команды.

В 2010—2011 годах Радулович работал помощником Миодрага Божовича в московском «Динамо». Он также возглавлял «Будучность», узбекистанский «Пахтакор», казахстанский «Атырау», сборные Ливана и Мьянмы и другие команды. Последним местом работы тренера был иранский «Зоб Ахан».

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить