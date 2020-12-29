Бывший тренер «Динамо» возглавил сборную Черногории

Миодраг Радулович стал новым главным тренером сборной Черногории по футболу.

Контракт с 53-летним специалистом будет подписан после новогодних праздников, сообщает сайт Футбольного союза Черногории. Соглашение планируется заключить до конца 2021 года.

Радулович сменил на этом посту Фарука Хаджибегича. Он будет шестым наставником в истории черногорской команды.

В 2010—2011 годах Радулович работал помощником Миодрага Божовича в московском «Динамо». Он также возглавлял «Будучность», узбекистанский «Пахтакор», казахстанский «Атырау», сборные Ливана и Мьянмы и другие команды. Последним местом работы тренера был иранский «Зоб Ахан».

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.