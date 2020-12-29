СМИ: Бой Чимаева и Эдварда в очередной раз отменён

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Поединок восходящей звезды UFC Хамзата Чимаева, имеющего паспорта Швеции и России, с британцем Леоном Эдвардсом в очередной раз отменён.
СМИ: Бой Чимаева и Эдварда в очередной раз отменён
  • © UFC

Об этом сообщает Frontkick. Причина такого решение не называется.

Ранее оба бойца переболели коронавирусом. В предыдущий раз бой был перенесён с 19 декабря на 20 января.

Также сообщалось, что Чимаев улучшил условия своего контракта с UFC.

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