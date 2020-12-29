Германия одержала первую победу на МЧМ по хоккею, обыграв Словакию

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Молодёжная сборная Германии одержала победу над национальной командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
Германия одержала первую победу на МЧМ по хоккею, обыграв Словакию
  • РИА Новости

Встреча, исход который решился в овертайме, завершилась со счётом 4:3 в пользу немецкой команды.

Первую на турнире победу сборной Германии принесли шайбы Тима Штюцле, оформившего дубль, Флориана Элиаса и Марио Циммермана, забившего в овертайме.

Сборная Словакии ответила шайбами Михала Мразика, оформившего дубль, а также голом Алексея Миклухи.

Следующим соперником сборной Германии станет Швейцария, а Словакия сыграет с Финляндией.

Ранее сообщалось, что сборная Канады победила Словакию на МЧМ-2021 по хоккею.

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