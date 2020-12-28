Знарок не считает, что «Спартак» плохо сыграл в матче с «Динамо», несмотря на поражение 0:6

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок не считает, что его команда провела плохой матч с «Динамо», несмотря на разгромное поражение.

«Не скажу, что мы плохо играли. Какие-то шайбы нам забили, такое бывает. По статистике мы перебросали и больше времени в атаке провели, но так бывает. Видимо, где-то ошиблись. Первый гол в меньшинстве пропустили после ошибки, хотя разбирали большинство «Динамо» и действия Яшкина. Говорили об этом», — заявил Знарок на пресс-конференции.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 40 матчах. «Спартак» идёт седьмым с 44 очками в 40 играх.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги.