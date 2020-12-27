Источник: Иско попросил «Реал» выставить его на трансфер из-за конфликта с Рамосом

Полузащитник мадридского «Реала» Иско попросил клуб выставить его на трансфер, чтобы уже зимой покинуть команду.

Об этом сообщает Diario Gol. По информации источника, у игрока возник конфликт с капитаном команды Серхио Рамосом, после которого футболисты не разговаривают друг с другом. Сам Иско попросил продать его, чтобы он мог получать игровую практику.

28-летний полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Модрич намерен продлить контракт с «Реалом» до 2022 года.