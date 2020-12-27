Источник: Иско попросил «Реал» выставить его на трансфер из-за конфликта с Рамосом

Короткая ссылка
Полузащитник мадридского «Реала» Иско попросил клуб выставить его на трансфер, чтобы уже зимой покинуть команду.
Источник: Иско попросил «Реал» выставить его на трансфер из-за конфликта с Рамосом
  • © AFP

Об этом сообщает Diario Gol. По информации источника, у игрока возник конфликт с капитаном команды Серхио Рамосом, после которого футболисты не разговаривают друг с другом. Сам Иско попросил продать его, чтобы он мог получать игровую практику.

28-летний полузащитник выступает за «Реал» с 2013 года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Модрич намерен продлить контракт с «Реалом» до 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить