Валиева поблагодарила своих тренеров после завершения чемпионата России

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза после окончания чемпионата России, который проходил в Челябинске.

«Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович, вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни. Спасибо, что не сомневаетесь во мне и не даёте возможности даже подумать о том, что я могу вас подвести», — написала Валиева в Instagram.

На дебютном для себя чемпионате России 14-летняя фигуристка заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию с неофициальными рекордами мира.