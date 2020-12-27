Валиева поблагодарила своих тренеров после завершения чемпионата России
«Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович, вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни. Спасибо, что не сомневаетесь во мне и не даёте возможности даже подумать о том, что я могу вас подвести», — написала Валиева в Instagram.
На дебютном для себя чемпионате России 14-летняя фигуристка заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.
Ранее сообщалось, что Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию с неофициальными рекордами мира.