Валиева поблагодарила своих тренеров после завершения чемпионата России

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза после окончания чемпионата России, который проходил в Челябинске.

«Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович, вы лучшее, что сейчас есть в моей жизни. Спасибо, что не сомневаетесь во мне и не даёте возможности даже подумать о том, что я могу вас подвести», — написала Валиева в Instagram.

На дебютном для себя чемпионате России 14-летняя фигуристка заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию с неофициальными рекордами мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить