Трусова чисто исполнила оба четверных лутца в произвольной программе

Александра Трусова не допустила ошибок при прокате произвольной программы в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Спортсменка исполнила сольный четверной лутц, четверной лутц в связке с тройным тулупом, два двойных акселя, тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

Судьи оценили прокат Трусовой в 170,61 балла, что больше мирового рекорда в 166,62, который также принадлежит ей.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева не смогла чисто исполнить ни одного тройного акселя в произвольной программе.