Трусова чисто исполнила оба четверных лутца в произвольной программе

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Александра Трусова не допустила ошибок при прокате произвольной программы в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Трусова чисто исполнила оба четверных лутца в произвольной программе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Спортсменка исполнила сольный четверной лутц, четверной лутц в связке с тройным тулупом, два двойных акселя, тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

Судьи оценили прокат Трусовой в 170,61 балла, что больше мирового рекорда в 166,62, который также принадлежит ей.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева не смогла чисто исполнить ни одного тройного акселя в произвольной программе.

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