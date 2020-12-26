Ларионов назвал самый опасный для сборной России момент матча с США на МЧМ
Россияне одержали победу со счётом 5:3.
«Говорили ребятам в перерыве, что счёт 4:1 — самый опасный. Если ведёшь в три шайбы и даёшь сопернику кислород, то есть пропускаешь второй гол, даёшь сопернику уверенность. Поговорим ещё на эту тему, но в целом мы не развалились, продолжали быть терпеливыми с шайбой, выиграли ключевое вбрасывание в своей зоне, когда американцы взяли тайм-аут», — цитирует Ларионова «Чемпионат».
По мнению специалиста, каждый матч на МЧМ будет давать сборной России пищу для размышлений и приносить новый опыт.
Ранее сообщалось, что об игре высказался Василий Пономарёв.