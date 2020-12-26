Ларионов назвал самый опасный для сборной России момент матча с США на МЧМ

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал исход матча с командой США на чемпионате мира в Эдмонтоне.

Россияне одержали победу со счётом 5:3.

«Говорили ребятам в перерыве, что счёт 4:1 — самый опасный. Если ведёшь в три шайбы и даёшь сопернику кислород, то есть пропускаешь второй гол, даёшь сопернику уверенность. Поговорим ещё на эту тему, но в целом мы не развалились, продолжали быть терпеливыми с шайбой, выиграли ключевое вбрасывание в своей зоне, когда американцы взяли тайм-аут», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

По мнению специалиста, каждый матч на МЧМ будет давать сборной России пищу для размышлений и приносить новый опыт.

Ранее сообщалось, что об игре высказался Василий Пономарёв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить