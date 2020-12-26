Ларионов назвал самый опасный для сборной России момент матча с США на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал исход матча с командой США на чемпионате мира в Эдмонтоне.

Россияне одержали победу со счётом 5:3.

«Говорили ребятам в перерыве, что счёт 4:1 — самый опасный. Если ведёшь в три шайбы и даёшь сопернику кислород, то есть пропускаешь второй гол, даёшь сопернику уверенность. Поговорим ещё на эту тему, но в целом мы не развалились, продолжали быть терпеливыми с шайбой, выиграли ключевое вбрасывание в своей зоне, когда американцы взяли тайм-аут», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

По мнению специалиста, каждый матч на МЧМ будет давать сборной России пищу для размышлений и приносить новый опыт.

Ранее сообщалось, что об игре высказался Василий Пономарёв.