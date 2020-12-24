Исмаилов повредил нос в драке с Минеевым, но не будет обращаться в полицию

Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев не получили серьёзных травм в результате массовой драки на турнире АМС Fight Nights в Москве.

После одного из поединков Минеев вышел в октагон, взял микрофон и вызвал Исмаилова на бой. После этого произошла потасовка.

Дерущихся разнимали секьюрити и полицейские, для чего пришлось прервать соревнования.

По информации ТАСС, Исмаилов получил лёгкое повреждение носа. При этом участники драки отказались от медицинской помощи. Подавать заявление в органы МВД они не собираются.

Ранее Минеев заявил, что Исмаилов избегает боя с ним.