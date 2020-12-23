«Спартак» одержал победу над «Витязем» в КХЛ

Московский «Спартак» одолел подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу хозяев — 5:3.

В составе красно-белых отличились Никита Пивцакин, Павел Медведев, Сергей Широков, Михаил Котляревский и Робин Ганзл. У гостей шайбы забросили Якуб Ержабек, Святослав Гребенщиков и Даниил Пыленков.

В параллельном матче нижегородское «Торпедо» обыграло «Сочи» (4:1).

В следующем матче «Спартак» сыграет с омским «Авангардом», а «Витязь» встретится со столичным ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Авангард» уступил «Барысу» в матче КХЛ.