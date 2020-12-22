«Локомотив» прервал победную серию «Северстали» в КХЛ

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Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» прервал победную серию «Северстали» в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Локомотиву» принесли шайбы Владимира Ткачёва и Алексея Марченко.

«Северсталь» ответила голом Адама Лишки.

Для «Локомотива» эта победа стала третьей в последних пяти матчах, тогда как «Северсталь» проиграла впервые после серии из пяти побед подряд.

В другом матче игрового дня московское «Динамо» на своём льду крупно обыграло финский «Йокерит» — 4:0.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» уступил «Трактору» в матче КХЛ.

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