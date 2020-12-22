«Локомотив» прервал победную серию «Северстали» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Локомотиву» принесли шайбы Владимира Ткачёва и Алексея Марченко.
«Северсталь» ответила голом Адама Лишки.
Для «Локомотива» эта победа стала третьей в последних пяти матчах, тогда как «Северсталь» проиграла впервые после серии из пяти побед подряд.
В другом матче игрового дня московское «Динамо» на своём льду крупно обыграло финский «Йокерит» — 4:0.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» уступил «Трактору» в матче КХЛ.