Источник: Федун, Ротенберг, Гинер и Галицкий будут выдвинуты в исполком РФС

Российская премьер-лига (РПЛ) определилась с кандидатами, которые могут войти в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Об этом информирует «РБ-Спорт». Помимо президента РПЛ Сергея Прядкина, который пройдёт в исполком по должности, будут выдвинуты ещё шесть человек: владелец «Спартака» Леонид Федун, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, владелец «Сочи» Борис Ротенберг, президент ЦСКА Евгений Гинер, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, а также глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв.

Из шестерых кандидатов в исполком пройдут трое. Конференция РФС, на которой состоятся выборы в состав исполкома, пройдёт в феврале 2021 года.

Ранее в РФС отреагировали на видео, где арбитры бригады Иванова пьют водку перед матчем.