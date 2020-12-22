Источник: Федун, Ротенберг, Гинер и Галицкий будут выдвинуты в исполком РФС

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Российская премьер-лига (РПЛ) определилась с кандидатами, которые могут войти в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Источник: Федун, Ротенберг, Гинер и Галицкий будут выдвинуты в исполком РФС
  • РИА Новости

Об этом информирует «РБ-Спорт». Помимо президента РПЛ Сергея Прядкина, который пройдёт в исполком по должности, будут выдвинуты ещё шесть человек: владелец «Спартака» Леонид Федун, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, владелец «Сочи» Борис Ротенберг, президент ЦСКА Евгений Гинер, глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, а также глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв.

Из шестерых кандидатов в исполком пройдут трое. Конференция РФС, на которой состоятся выборы в состав исполкома, пройдёт в феврале 2021 года.

Ранее в РФС отреагировали на видео, где арбитры бригады Иванова пьют водку перед матчем.

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