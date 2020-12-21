Россиянка Бобровникова вошла в символическую сборную ЧЕ по гандболу

Левая полусредняя женской сборной России по гандболу Владлена Бобровникова попала в символическую сборную чемпионата Европы.

На турнире россиянка забросила 20 мячей и сделала 21 результативную передачу.

Кроме неё, в команду включены Сандра Тофт, Лине Хаугстед (сборная Дании), Камилла Херрем, Стине Офтедал, Нора Мерк (все из Норвегии), Ана Дебелич (Хорватия), Йованка Радичевич (Черногория) и Эстель Нзе Минко (Франция).

Чемпионат Европы завершился 20 декабря. Золотые медали завоевали норвежки, обыгравшие в финале Францию. Россиянки стали пятыми.

Ранее сообщалось, что гандболистки сборной Норвегии стали чемпионками Европы, обыграв в финале Францию.