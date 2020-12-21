Россиянка Бобровникова вошла в символическую сборную ЧЕ по гандболу

Короткая ссылка
Левая полусредняя женской сборной России по гандболу Владлена Бобровникова попала в символическую сборную чемпионата Европы.

На турнире россиянка забросила 20 мячей и сделала 21 результативную передачу.

Кроме неё, в команду включены Сандра Тофт, Лине Хаугстед (сборная Дании), Камилла Херрем, Стине Офтедал, Нора Мерк (все из Норвегии), Ана Дебелич (Хорватия), Йованка Радичевич (Черногория) и Эстель Нзе Минко (Франция).

Чемпионат Европы завершился 20 декабря. Золотые медали завоевали норвежки, обыгравшие в финале Францию. Россиянки стали пятыми.

Ранее сообщалось, что гандболистки сборной Норвегии стали чемпионками Европы, обыграв в финале Францию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить