Алдо одолел Веру в бою турнира UFC Fight Night 183

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Бразильский боец смешанного стиля Жозе Алдо одержал победу над эквадорцем Марлоном Верой в поединке турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе.
Алдо одолел Веру в бою турнира UFC Fight Night 183
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Бой продолжался все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Алдо — 29:28, 29:28, 29:28.

Напомним, что в последнем своём бою Алдо дрался за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с россиянином Петром Яном и потерпел третье поражение подряд на тот момент.

В прошедшем поединке Алдо одержал свою 29-ю победу в карьере при семи поражениях. У Веры же теперь 16 побед и семь проигрышей в MMA. 

Ранее сообщалось, что Тагир Уланбеков выступит на UFC 257.

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