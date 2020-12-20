Алдо одолел Веру в бою турнира UFC Fight Night 183

Бразильский боец смешанного стиля Жозе Алдо одержал победу над эквадорцем Марлоном Верой в поединке турнира UFC Fight Night 183 в Лас-Вегасе.

Бой продолжался все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Алдо — 29:28, 29:28, 29:28.

Напомним, что в последнем своём бою Алдо дрался за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с россиянином Петром Яном и потерпел третье поражение подряд на тот момент.

В прошедшем поединке Алдо одержал свою 29-ю победу в карьере при семи поражениях. У Веры же теперь 16 побед и семь проигрышей в MMA.

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